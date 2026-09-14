В Киевской области разоблачили группировку на незаконной добыче сапропеля

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области троим людям сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого местного значения — сапропеля

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, из-за незаконной добычи государству нанесли ущерб более чем на 26,7 млн грн.

Как сообщает Киевская областная прокуратура, незаконная деятельность продолжалась в течение 2024-2025 годов на территории Ирпенского городского территориального общества Бучанского района.

По данным следствия, один из подозреваемых организовал добычу сапропеля без специального разрешения на пользование недрами. Для этого он привлек работников и обеспечил использование грузовиков, экскаваторов и погрузчиков.

Две другие подозреваемые, по версии следствия, способствовали незаконной деятельности. Одна из них вела бухгалтерский учет, оформляла необходимые документы и получала на свой банковский счет деньги от продажи добытого сырья.

Другая, как утверждают правоохранители, занималась поиском покупателей, рекламировала сапропель в интернете и социальных сетях, а также договаривалась с клиентами о его стоимости, объемах и доставке.

В общей сложности, по данным следствия, без соответствующего разрешения добыли 16 411 кубометров сапропеля, или более 17,2 тысяч тонн.

Рыночная стоимость добытого сырья составляет более 16,1 млн грн, тогда как размер ущерба, нанесенного государству, оценивается в 26 708 902 грн.

Организатору инкриминируют организацию незаконной добычи полезных ископаемых в крупном размере - ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Двух других подозреваемых обвиняют в пособничестве в совершении этого уголовного правонарушения — ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении работников Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами, Национальной полиции Украины.

Сапропель – это естественные донные отложения пресных водоемов, которые образуются из остатков растений, водных организмов и минеральных веществ. Он относится к полезным ископаемым местного значения.

Напомним, что в Кривом Роге на Днепропетровщине полицейские разоблачили преступную группу в составе 10 человек, причастных к сбыту психотропных веществ.