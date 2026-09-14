Зять Трампа и переговорщик Джаред Кушнер говорит, что если бы Украина согласилась отдать территории, которые требует Путин, мы уже имели бы соглашение

Зять Трампа и переговорщик Джаред Кушнер говорит, что если бы Украина согласилась отдать территории, которые требует Путин, мы уже имели бы соглашение

Иллюстративное фото: из открытых источников

В то же время наш Буданов, в группе переговорщиков сказал, что переговоры продолжатся в октябре. А до этого он ожидает продолжения ударов России по украинским объектам. Собственно, тактика этих ударов ясна – парализовать экономику из-за постоянных дроновых и ракетных атак, не всегда массированных, но регулярных. Далее – держать в страхе население, чтобы ты никогда не был в безопасности, ни в спальнике Киева, ни на АЗС Звягеля, ни на пункте пропуска на западной границе в гражданском автобусе.

Зачем такие голословные заявления Кушнеру – ясно. Он стремится оставаться топ-переговорщиком, но результатов нуль. Еще и директор ЦРУ на пяти наступает, который вполне может следующим топ-переговорщиком, сдвинув любимого зятка и старого гольфиста.

Зачем Кушнер так умасливает Кириллв Дмитриева – тоже ясно понятно. Его задача всегда была оттягивать санкции против РФ, и тут же та самая игра – максимально оттянуть санкции покойного Грэма.

А что наши переговорщики?

Какое-то вялое заявление об ударе по АЗС на пункте "Ягодин" СНБО сделало уже тогда, когда видео облетели телеграммы и тредс по обе стороны границы.

Наши переговорщики по большому счету тоже не внушают доверия. Потому Буданов, Умеров, Арахамия – в разной степени засветились в нашумевшей пленочной трилогии НАБУ и САП. Что бросает тень сомнения – а не ищут ли эти персоны удобных выходов для себя, а не для государства? Единственный, кто нигде не засветился, это Кислица.

Но хотелось бы сознательных объяснений, о каких территориях идет речь. О Донбассе или уже география расширена.

Более того, все мы понимаем уловки России – завтра она может заявить права на Запорожье, Кривой Рог или Одессу, которые исконно русские города. И зятьям Трампа будет фиолетово, что обещать, потому что их дети и внуки там не будут жить.

Почему здесь важна коммуникация? Чтобы знаете, не получилось так, что в случае плохих сценариев на Донбассе – эти переговорщики не вышли и не сказали, а вы знаете мы старались, но там условный Белецкий отвечал. Так с этих военных и спрашивайте.

Тем более, я помню главную задумку Арахамии еще со времен его объяснений о Стамбуле. Зе-власть хочет референдум и хочет перенести свою ответственность на спины народа.

Что ж – когда в новом обращении на Новый Год Зеленский снова пообещает, что соглашение уже готово на 90%, помните – что те 10%, о которых он не сказал, это нечто подобное нынешним ночам в Одессе, Стрые и на границе с Польшей.

Думаю, осенью эта парочка нафталиновых переговорщиков из США уйдет с горизонта, а вот наши, к сожалению, останутся.