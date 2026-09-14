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14 сентября 2026, 18:43

Желтый уровень – не повод для отмены: смягчили правила проведения мероприятий во время воздушной тревоги

14 сентября 2026, 18:43
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Фото иллюстративное
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Заработал новый порядок оповещения о воздушной угрозе, предусматривающий разный алгоритм действий в зависимости от уровня опасности. Теперь желтый уровень воздушной угрозы не означает автоматической остановки или переноса культурного события

Об этом сообщили в Concert.ua, передает RegioNews.

Там добавляют, что если организатор может обеспечить необходимые условия безопасности и доступ посетителей к укрытию, мероприятие может начаться или продолжиться по запланированному графику.

"Теперь желтый уровень не означает автоматическую остановку или перенос события. Если организатор может обеспечить необходимые условия и доступ к укрытию, событие может начаться или продолжиться по плану", - сообщили в компании.

Организатор должен сообщить посетителям, будет ли продолжаться событие, а также предоставить информацию о маршруте до укрытия.

Во время желтого уровня угрозы посетитель самостоятельно решает, оставаться ли на мероприятии или перейти к укрытию.

В то же время, в случае объявления красного уровня угрозы событие останавливают. Команда локации должна помочь посетителям перейти к укрытию.

Если после завершения опасности организаторы примут решение возобновить мероприятие, посетители смогут вернуться за тем же билетом.

Новый порядок должен позволить проводить культурные мероприятия в Киеве без автоматической отмены из-за каждого объявления воздушной угрозы, в то же время сохраняя возможность для посетителей перейти к укрытию в случае повышения уровня опасности.

Напомним, что с 6:00 6 сентября в Киеве по решению правительства ввели дифференцированное уведомление о воздушных угрозах. Теперь жители столицы будут получать уведомления с указанием конкретного вида и уровня опасности.

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