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14 сентября 2026, 20:56

Руководил оккупационной библиотекой и восхвалял приход РФ: херсонцу объявили подозрение

14 сентября 2026, 20:56
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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61-летнему жителю Херсона сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины и временной оккупации украинских территорий с использованием медиа

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, не позднее 26 июля 2022 года мужчина согласился сотрудничать с представителями оккупационных властей и возглавил незаконно созданную ими "Херсонскую областную библиотеку для юношества".

В сентябре-октябре 2022 года он принимал участие в создании видеосюжетов о работе библиотеки и проведении организованных там пропагандистских мероприятий. Материалы были направлены на популяризацию оккупационных властей.

По данным следствия, мужчина также снимался в сюжетах пророссийских СМИ, где высказывался в поддержку действий России и положительно оценивал, по его мнению, последствия прихода РФ.

Таким образом, по версии следствия, будучи на руководящей должности в незаконно созданном оккупационном учреждении, подозреваемый участвовал в подготовке информационных материалов для пророссийских медиаресурсов и публично поддерживал государство-агрессора и оккупацию украинских территорий.

Ему инкриминируют ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность и оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации.

По ходатайству прокурора суд избрал мужчине меру пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Херсонской области в результате российских атак 14 сентября погиб один человек, еще трое гражданских получили ранения.

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