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14 сентября 2026, 18:35

Россияне запускают шахеды по новому маршруту из Крыма

14 сентября 2026, 18:35
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Фото из открытых источников
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Россияне продолжают каждый день атаковать украинские города. При этом военные отмечают, что у врага появились новые "маршруты запусков"

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что оккупанты начали запускать беспилотники по новому маршруту, а именно - из аннексированного Крыма. Он отметил, что, вероятно, запасы реактивных дронов у врага заканчиваются, а потому они могут прибегать к комбинированным атакам разными типами беспилотников.

При этом Сергей Братчук отметил, что украинская противовоздушная оборона адаптируется и наращивает убытки на этапе подлета.

Напомним, ранее РФ атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", S8000 "Бандероль", а также 196 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.

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