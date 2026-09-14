В Херсонской области из-за российских атак погиб человек и трое получили ранения

Фото: прокуратура Херсонской области

В Херсонской области в результате российских атак 14 сентября погиб один человек, еще трое гражданских получили ранения

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Российские военные в течение дня обстреливали область ствольной и реактивной артиллерией, а также атаковали дронами разных типов.

По данным следствия, около 08:30 российские военные атаковали гражданский автомобиль в Херсоне с помощью дрона. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1982 года рождения.

Еще трое местных жителей пострадали в результате атак российских БПЛА в областном центре.

Также в Херсоне в результате российских ударов повреждены многоквартирные дома, торговый центр, медицинские учреждения, административные здания, служебный и легковой автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры и следователи полиции документируют последствия атак и устанавливают все обстоятельства военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, что в ночь на 14 сентября, начиная с 18.00 13 сентября, российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками.