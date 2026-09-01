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01 сентября 2026, 19:33

За эксзамглавы ОП Ирину Мудру по делу "Форест Гамп" внесли 666 гривен залога

01 сентября 2026, 19:33
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Фото: Общественное Новости/Алексей Арунян
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За бывшую заместитель главы Офиса президента Ирину Мудрую, которая является фигуранткой дела "Форест Гамп", внесли только 666 гривен из определенных судом 20 миллионов гривен залога. Деньги внесла неизвестный человек

Об этом сообщил адвокат Мудрой Вячеслав Коломийчук в комментарии hromadske, передает RegioNews .

По информации медиа, 25 августа, в день избрания Мудрый меры пресечения, на электронную почту редакции поступило письмо от украинского актера, продюсера и общественного деятеля Григория Гришкана.

Он заявил, что внес за Мудрую залог в размере 666 гривен. Аналогичную сумму Гришкан вносил при бывшем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке.

Адвокат Артем Крикун-Труш объяснил, почему за Мудру не внесли всю сумму залога.

"Люди понимают, что будут подвергнуты медийной атаке, даже если у этих средств абсолютно легальное происхождение", — заявил адвокат.

25 августа Высший антикоррупционный суд направил Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения 20 млн грн залога. Ее подозревают в легализации денег, полученных преступным путём.

1 сентября ВАКС приступил к рассмотрению апелляции на меру пресечения. Защита Мудрой просит снизить залог до 5 млн грн. Адвокаты считают, что именно эта сумма отвечает ее активам.

В то же время, прокурор настаивает на увеличении залога до 150 млн грн.

Рассмотрение апелляции будет продолжено 2 сентября. До принятия решения Мудра остается под стражей.

Как известно, суд избрал Ирине Мудрый меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок – 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.

Спецоперация "Форест Гамп": подробности

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирины Мудры, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Никитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использоваться государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял Никитася под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн.

По данным СМИ, народному депутату Вадиму Столару инкриминируют совершение уголовных преступлений по 5 разным статьям. Среди них – создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделка документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

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