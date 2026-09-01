Россияне атаковали Днепр: возник пожар, ранены две женщины

Фото: Днепропетровская ОВА

Российская армия 1 сентября атаковала Днепр. В результате удара возник пожар на предприятии перерабатывающей промышленности, повреждены несколько частных домов. Ранения получили две женщины

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

"Враг атаковал Днепр. Произошло возгорание", - сообщил Ганжа.

Впоследствии он уточнил, что пожар возник на предприятии перерабатывающей промышленности. Также повреждено несколько частных домов.

В результате атаки пострадали 58-летняя и 63-летняя женщины. Обоих госпитализировали.

"Это женщины 58 и 63 лет. Они в больнице. Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил глава ОВА.

Пока информация о масштабах повреждений и последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в Херсоне 1 сентября российские военные атаковали беспилотником такси. В результате удара пострадали пять человек — двое детей и трое взрослых.