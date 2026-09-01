19:50  01 сентября
Во Львовской области местный помогал россиянам готовить удары по авиабазам ВСУ
18:28  01 сентября
В Одесской области 5-летний мальчик умер от пули из пневматического оружия: задержали мать и ее сожителя
16:59  01 сентября
В Херсоне вражеский дрон атаковал такси: пострадали трое взрослых и двое детей
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2026, 18:59

Россияне атаковали Днепр: возник пожар, ранены две женщины

01 сентября 2026, 18:59
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

Российская армия 1 сентября атаковала Днепр. В результате удара возник пожар на предприятии перерабатывающей промышленности, повреждены несколько частных домов. Ранения получили две женщины

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

"Враг атаковал Днепр. Произошло возгорание", - сообщил Ганжа.

Впоследствии он уточнил, что пожар возник на предприятии перерабатывающей промышленности. Также повреждено несколько частных домов.

В результате атаки пострадали 58-летняя и 63-летняя женщины. Обоих госпитализировали.

"Это женщины 58 и 63 лет. Они в больнице. Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил глава ОВА.

Пока информация о масштабах повреждений и последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в Херсоне 1 сентября российские военные атаковали беспилотником такси. В результате удара пострадали пять человек — двое детей и трое взрослых.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр россияне атака
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Украинские войска заблокировали тысячи россиян на песчаном хребте Николаевской области
01 сентября 2026, 20:35
Первое постановление от "Фантома": на чем попался водитель-нарушитель
01 сентября 2026, 20:26
Прислужники Путина понимают, что война происходит совсем не так, как ее планировали в Кремле
01 сентября 2026, 20:15
В Закарпатье сообщили о подозрении членам ОПГ за незаконную вырубку леса на почти 6 млн грн
01 сентября 2026, 19:59
Во Львовской области местный помогал россиянам готовить удары по авиабазам ВСУ
01 сентября 2026, 19:50
За эксзамглавы ОП Ирину Мудру по делу "Форест Гамп" внесли 666 гривен залога
01 сентября 2026, 19:33
В Киеве прокуратура через суд требует взыскать более 3,2 млн грн убытков за электроэнергию для школ
01 сентября 2026, 18:40
Спасал друга от мобилизации: на Днепропетровщине полицейский автомобиль переехал мужчину
01 сентября 2026, 18:35
В Одесской области 5-летний мальчик умер от пули из пневматического оружия: задержали мать и ее сожителя
01 сентября 2026, 18:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »