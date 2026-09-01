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В Одесской области 5-летний мальчик умер от пули из пневматического оружия: задержали мать и ее сожителя
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01 сентября 2026, 18:28

В Одесской области 5-летний мальчик умер от пули из пневматического оружия: задержали мать и ее сожителя

01 сентября 2026, 18:28
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Фото: pexels.com
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В Белгород-Днестровском районе Одесской области 5-летний мальчик скончался после ранения пулей из пневматического оружия. Полиция задержала 30-летнего сожителя матери ребенка, которого считают причастным к смерти мальчика, а также его 28-летнюю мать

Об этом сообщила полиция Одесской области, передает RegioNews .

Как сообщили правоохранители, 31 августа в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации ребенка в тяжелом состоянии. Мать рассказала, что сын якобы травмировался во дворе во время игры с младшей сестрой.

Впоследствии мальчик скончался в больнице. Во время разреза в его голове обнаружили шар для пневматического оружия. По предварительным данным, именно это ранение стало причиной смерти.

Правоохранители установили, что к гибели ребенка может быть причастен 30-летний сожитель его матери. По данным следствия, 28-летняя женщина знала об обстоятельствах смерти сына, однако сознательно скрыла их от милиционеров.

Следователи начали два уголовных производства: по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство малолетнего ребенка, а также по ч. 1 ст. 396 УК Украины – заранее не обещанное сокрытие особо тяжкого преступления матерью ребенка.

Мужчину и женщину задержали в процессуальном порядке. Правоохранители решают вопрос о сообщении им о подозрении и избрании мер.

В рамках расследования будет назначен ряд судебных экспертиз. Следственные действия продолжаются, стражи порядка устанавливают все обстоятельства и механизм причинения ребенку смертельного ранения.

Напомним, что по ходатайству Измаильской окружной прокуратуры судом взят под стражу без права на залог мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве.

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оружие Одесская область смерть ребенка мать
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