Первое постановление от "Фантома": на чем попался водитель-нарушитель
Система автоматической фиксации нарушений "Фантом" зафиксировала первое нарушение. Речь идет об автомобиле Tesla, водитель которого превысил разрешенную скорость в пределах города на 48 км/ч
Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Алексей Белошицкий, передает RegioNews.
По его словам, именно это постановление стало первым, которое проработала система автоматической фиксации нарушений.
"Поступают вопросы, кто же все-таки первый был зафиксирован "фантомами". Первое постановление, проработанное системой автоматической фиксации на фото. Авто Tesla. Нарушение скоростного режима в городе на 48 км/ч", - написал Белошицкий.
Он призвал водителей соблюдать правила дорожного движения.
"Управляйте ответственно - и "фантом" останется для вас просто проехавшим мимо автомобилем", - отметил Белошицкий.
Напомним, что в Киеве и Киевской области с 31 августа заработали три "фантомных патруля", оснащенные современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.