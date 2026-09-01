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01 сентября 2026, 18:40

В Киеве прокуратура через суд требует взыскать более 3,2 млн грн убытков за электроэнергию для школ

01 сентября 2026, 18:40
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Шевченковская окружная прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд столицы из-за необоснованного повышения стоимости электроэнергии, закупаемой Управление образования Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Ювенальные прокуроры подали иск в интересах государства в лице управления образования Шевченковской РГА. Они требуют признать недействительными дополнительные соглашения к договору о поставках электроэнергии и взыскать в бюджет более 3,2 млн. грн.

По данным прокуратуры, в 2024 году Управление образования заключило с частным обществом договор на поставку электрической энергии. После этого стороны заключили ряд дополнительных соглашений, которым неоднократно изменяли цену электроэнергии.

В то же время, как установила прокуратура, повышение цены происходило без надлежащего документального подтверждения колебания стоимости электроэнергии на рынке и с превышением установленных законодательством границ.

В результате стоимость электроэнергии систематически и необоснованно увеличивали, что повлекло ущерб бюджету более чем на 3,2 млн грн.

Прокуратура просит суд признать соответствующие дополнительные соглашения недействительными и взыскать безосновательно уплаченные средства в бюджет.

Хозяйственный суд города Киева уже открыл производство по делу и назначил его для рассмотрения.

Напомним, что в Ровенской области перед судом предстанет 36-летний киевлянин — руководитель строительной компании, обвиняемый в присвоении и легализации более 2,2 млн грн бюджетных средств. За содеянное ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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