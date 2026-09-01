Спасал друга от мобилизации: на Днепропетровщине полицейский автомобиль переехал мужчину

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как рассказали в полиции, один из местных жителей начал избивать по служебной машине правоохранители. Полицейские двигались задним ходом и наехали на другого мужчину, который в тот момент лег на дорогу. Потерпевшего госпитализировали.

По данным СМИ, мужчина пытался препятствовать мобилизации знакомого. Тогда он лег под колеса авто, после чего машина тронулась с места.

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