Во Львовской области местный помогал россиянам готовить удары по авиабазам ВСУ

Фото: СБУ

Во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Мужчину завербовали россияне, когда он публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях. Он отслеживал для окупантов размещения военных авиабаз на территории западного региона, по которым враг готовил воздушные атаки.

В частности, он планировал обустроить в лесу скрытую видеокамеру с удалённым доступом для российских спецслужб на потенциальную "цель". СБУ разоблачила агента еще на начальном этапе и задержала его.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе и Винницкой правоохранители задержали двух 16-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб. Среди основных "целей" задержанных были военные автомобили и спецтранспорт критической инфраструктуры.