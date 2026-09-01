Во Львовской области местный помогал россиянам готовить удары по авиабазам ВСУ
Во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Мужчину завербовали россияне, когда он публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях. Он отслеживал для окупантов размещения военных авиабаз на территории западного региона, по которым враг готовил воздушные атаки.
В частности, он планировал обустроить в лесу скрытую видеокамеру с удалённым доступом для российских спецслужб на потенциальную "цель". СБУ разоблачила агента еще на начальном этапе и задержала его.
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Одессе и Винницкой правоохранители задержали двух 16-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб. Среди основных "целей" задержанных были военные автомобили и спецтранспорт критической инфраструктуры.