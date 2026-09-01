В Закарпатье сообщили о подозрении членам ОПГ за незаконную вырубку леса на почти 6 млн грн

Фото: Нацполиция

В Закарпатье полицейские сообщили о подозрении организатору и трем участникам организованной преступной группы, которые систематически незаконно вырубали лес в Тячевском районе. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 6 млн грн

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

Правоохранители разоблачили участников группировки в декабре 2025 года.

По данным следствия, в состав ОПГ входили четверо местных жителей. Они организовали незаконную порубку деревьев на территории нескольких лесничеств Тячевского района.

Для того чтобы скрыть свою деятельность, фигуранты использовали для перевозки дерева автомобили без государственных номерных знаков. За один рейс они транспортировали от 6 до 8 кубометров дров, которые в дальнейшем продавали за 16,5–18,5 тысяч гривен.

Кроме того, участники группы устанавливали на маршрутах так называемые фотоловушки, чтобы заблаговременно обнаруживать возможное присутствие правоохранителей.

По данным следствия, в общей сложности они незаконно срубили 174 дерева — 163 бука и 11 берез.

Часть рубок осуществляли на территории лесничества, которое входит в буферную зону Карпатского биосферного заповедника и относится к территориям природно-заповедного фонда.

На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении организатору и трем участникам ОПГ. Одному из фигурантов подозрение объявили заочно.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до семи лет лишения свободы.

Напомним, что на Буковине разоблачены масштабные незаконные вырубки леса, произошедшие из-за служебной халатности чиновников. Общий ущерб государству составляет почти 19 млн гривен.