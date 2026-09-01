Украинские войска заблокировали тысячи россиян на песчаном хребте Николаевской области

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Украинские защитники заблокировали российских окупантов на небольшом песчаном хребте в Николаевской области. Там сейчас более двух тысяч кафиров

Об этом сообщают "Новости. LIVE", передает RegioNews.

Командиры подразделений ВСУ, действующие на Николаевском направлении, рассказали, что украинским военным удалось оттеснить оккупантов. В результате ВСУ перерезали врагу агистику, снабжение боеприпасами, продовольствием и топливом, а также уничтожили всю их артиллерию на Кинбурнской косе.

"Они кричат в перехваченных коммуникациях, которые не могут организовать логистику, что не хотят туда идти, потому что это означает смерть. Коса стала для них ловушкой", - говорят военные.

Напомним, что Силы обороны Украины 29 августа и в ночь на 30 августа нанесли удары по ряду военных объектов российских войск. В частности, украинские военные поразили радиолокационную станцию, пункты управления и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".