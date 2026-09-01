Прислужники Путина понимают, что война происходит совсем не так, как ее планировали в Кремле

Еще несколько недель назад мы могли услышать знакомую риторику об освобождении украинцев от нацистов, засилье воюющего с Россией Запада и «один народ», насильственно разведенный проклятыми «националистами»

Еще несколько недель назад мы могли услышать знакомую риторику об освобождении украинцев от нацистов, засилье воюющего с Россией Запада и «один народ», насильственно разведенный проклятыми «националистами»

Фото из открытых источников

Но вот заместитель председателя Государственной думы России от путинской "Единой России" Петр Толстой призывает уничтожить украинские города и убеждает, что невиновных в Украине нет. А депутат Госдумы от другой пропутинской партии – "Справедливой России" – Алексей Журавлев называет возможность применения ядерного оружия обязанностью Российской Федерации и сравнивает украинцев с… японцами, ставшими союзниками Соединенных Штатов после ядерной бомбардировки. Хотя, казалось бы, где американцы и японцы, а где украинцы и россияне? Ведь американцев и японцев никто никогда не называл одним народом, да?

Служители Путина понимают, что война происходит совсем не так, как ее планировали в Кремле. Что армия не продвигается теми темпами, которые обещают Путину его генералы. Что европейцы продолжают оказывать помощь Украине даже после сокращения помощи из Соединенных Штатов. Что удары по российской экономике создают серьезные проблемы для будущего функционирования чекистского режима. И злобу они готовы сгонять на женщинах и детях, буквально! Ведь расправа над Киевом и Киевщиной – это буквально компенсация за невозможность добиться украинской капитуляции.

Я не буду говорить, что это истерика в агонии. До агонии путинского режима еще далеко, очень далеко, и я не исключаю, что по пути к краху российский президент организует еще несколько агрессивных войн. Но это настоящая явка с повинной для военного трибунала, настоящие рассказы о российских намерениях. То, что сейчас говорят Толстой, Журавлев и другие российские пропагандисты и чиновники, окончательно уничтожает легенду о "братстве" и увольнении. Российские шовинисты и раньше так никогда не думали, и раньше относились к украинцам как к чужим, и раньше рассматривали захват украинских земель именно как оккупацию – достаточно прочесть документы времен Переяславской Рады и большевистского удара по Украине, чтобы в этом убедиться. Но они всегда радостно врали, чтобы оправдать захват чужих земель, чтобы объяснять, почему они убивают, грабят и курят.

А теперь перестали врать. И продемонстрировали, что мы имеем дело с банальностью чистого зла, даже больше не пытающегося выдать себя за добро. И действительно – зачем дьяволу скрывать, что у него есть хвост, если все и так это видят. Вот Толстой больше и не скрывает.

Кстати, о Толстом, этом людоеде и мерзавце, который является прямым потомком знаменитого русского писателя. Ровно 117 лет назад Лев Толстой подчеркнул в так и не отправленном письме одному из высокопоставленных российских чиновников, пишущему "об очень жалком человеке, самом жалком из всех, кого я знаю теперь в России. Мужчину этого вы знаете и, странно сказать, любите его, но не понимаете всей степени его несчастья и не жалеете его, как того заслуживает его положение. Человек этот – вы сами… Не могу понять того ослепления, при котором вы можете продолжать вашу ужасную деятельность, потому что по нынешней вашей деятельности вы уже заслужили ту ужасную славу, при которой вы будете всегда восприниматься как образец грубости, жестокости и лжи".

Сейчас эти слова российского классика можно было бы переадресовать и лживому его правнуку, и тем, кого он обслуживает – Путину, чекистским и армейским генералам, всем соучастникам декларируемого убийства мирных украинцев. Лучше, чем сам Толстой – только настоящий Толстой, а не хлам с громкой фамилией, – и не скажешь. Все эти люди – образец грубости, жестокости и лжи.

Образец людоедства.