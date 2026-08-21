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21 августа 2026, 10:54

Залог в 150 млн грн могут конфисковать: Галущенко рискует вернуться в СИЗО, – УП

21 августа 2026, 10:54
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Фото: из открытых источников
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Эксминистр юстиции Герман Галущенко может в ближайшее время снова оказаться под стражей из-за возможного преступного происхождения средств, внесенных за него как залог

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

Речь идет о 150 млн грн залога, который за Галущенко внесли в конце июня.

По данным НАБУ, следствие разоблачило схему, в рамках которой 150 млн грн наличных, полученных преступным путем, могли легализовать через ряд счетов подконтрольных компаний для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

"Украинская правда" отмечает, что если преступное происхождение средств залога будет доказано, 150 млн грн могут конфисковать в пользу государства.

В таком случае Галущенко рискует снова вернуться в СИЗО, а вопрос внесения нового залога встанет повторно.

Спецоперация "Форест Гамп": подробности

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использовать государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

20 августа Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Никитасю по делу "Форест Гамп".

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