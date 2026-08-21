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21 августа 2026, 11:56

В Киеве мужчину будут судить за сексуальное насилие над пятью племянниками в возрасте от 2 до 8 лет

21 августа 2026, 11:56
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Фото: pixabay
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В суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, обвиняемого в систематическом совершении действий сексуального характера в отношении маленьких детей своей сестры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что с декабря по май 2025 года мужчина жил в одной квартире с матерью, сестрой и пятью детьми. Воспользовавшись беспомощным состоянием трех мальчиков (8, 6 и 2 лет) и двух девочек (5 и 4 лет), мужчина совершал в отношении них сексуальное насилие – касался половых органов своих племянников.

Семья состояла на учете социальных служб, а в декабре 2025 года женщину и пятерых ее детей поместили в Центр социально-психологической реабилитации после проверки условий их проживания и жалоб соседей на то, что дети дома находятся без присмотра взрослых. Впоследствии старший мальчик рассказал психологу о действиях дяди по отношению к нему и его братьям и сестрам.

В июле 2026 года мужчине сообщили о подозрении.

Сейчас досудебное расследование завершено. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

За совершенное 33-летнему фигуранту грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Напомним, ранее в Киевской области прокуратура сообщила о подозрении 47-летнему гражданину Узбекистана, которого подозревают в неоднократном изнасиловании 7-летней падчерицы. Злоумышленника взяли под стражу.

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Киев сексуальное насилие дети суд злоумышленник
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