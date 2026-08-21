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21 августа 2026, 10:32

Ситуация в энергосистеме: из-за обстрелов есть обесточивания в четырех областях

21 августа 2026, 10:32
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Иллюстративное фото: pixabay
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В результате активных боевых действий и вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в четырех областях временно остается без света

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Донецкой, Сумской, Херсонской и Харьковской областях.

Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, энергетики устраняют повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в доме граждан.

Применение ограничений 21 августа не прогнозируется. Отмечается, что активное энергопотребление следует перенести на дневное время – с 10:00 до 17:00. Граждан просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 21 августа РФ атаковала Украину 135 ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание 27 дронов на 16 локациях.

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