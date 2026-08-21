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Виктор Таран политолог info@regionews.ua
21 августа 2026, 11:40

Выборы в "Дії": риск, который Украина не может себе позволить

21 августа 2026, 11:40
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Федоров, подняв тему выборов во время войны, снова активизировал адептов и сторонников голосования через "Дію" или выборов онлайн
Федоров, подняв тему выборов во время войны, снова активизировал адептов и сторонников голосования через "Дію" или выборов онлайн
Фото: slovoidilo.ua
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Мол, это решит все вопросы.

Один из аргументов – это то, что Эстония голосует онлайн двадцать лет. А у нас более качественный цифровой сервис, следовательно, вопрос сугубо технический.

Но так ли это? Давайте разбираться.

Эстонский опыт действительно уникален и заслуживает внимания. Первое юридически обязывающее интернет-голосование там провели в 2005 году на местных выборах.

Далее был долгий путь постепенного наращивания доверия. Mobile-ID в 2011 году, приложение проверки собственного голоса в 2013 году, Smart-ID в 2025 году. На парламентских выборах 2023 года онлайн подали более 313 тысяч голосов, и цифровой канал впервые стал основным.

Механика проста только на вид, а на самом деле она сложна и не похожа на голосование в "Дії".

Сначала избиратель шифрует бюллетень, затем подписывает его квалифицированной подписью. При этом он может переголосовать сколько угодно раз, а бумажный бюллетень в день выборов аннулирует все электронные.

Именно это и является главной защитой от принуждения.

Теперь о том, о чем сторонники этой идеи не рассказывают.

Верховный суд Эстонии дважды, в 2019 и 2023 годах, констатировал несоответствие избирательного закона конституционным требованиям. Академические исследователи неоднократно находили уязвимости, которые подрывают именно ту индивидуальную проверяемость, что служит фундаментом доверия к системе. Сквозная проверяемость не достигнута до сих пор, и спор о ней продолжается два десятилетия.

А главное, онлайн-голосование превратилось в партийный вопрос. Реформисты получают более шестидесяти процентов своих голосов через интернет, их оппоненты – около тридцати. Далее все разворачивается абсолютно предсказуемо. Каждые выборы завершаются жалобами в суд и социологией о недоверии.

Теперь наложите эту картину на Украину. Эстония имеет около миллиона избирателей, компактную территорию и не ведет войну.

У нас есть оккупированные территории, миллионы людей за границей, миллионы перемещенных лиц внутри страны и реестр избирателей, который не отражает реальности.

У нас есть противник, для которого дискредитация именно такого голосования является идеальной информационной операцией. Ему даже не нужно ничего взламывать. Достаточно убедительно заявить, что взломал, и подкрепить это несколькими фальшивыми доказательствами.

И вот здесь мы доходим до сути. Технология в этой истории не является узким местом – "Дія" вполне способна идентифицировать человека и зафиксировать его волеизъявление.

Проблема лежит в совсем иной плоскости. Выборы должны признать те, кто их проиграл, и сделать это без каких-либо оговорок.

Эстония строила это доверие двадцать лет в мирных условиях и до сих пор его не достроила.

Поэтому разговор о голосовании через "Дію" сегодня выглядит как попытка решить политическую проблему техническим инструментом. Так это не работает нигде и никогда. И не сработает у нас. Напротив, это способно подорвать страну изнутри.

А этого мы точно не должны допустить.

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Украина война власть Михаил Федоров выборы Дія
 
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