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21 августа 2026, 11:11

В Чернигове перекрыли канал сбыта PVP: задержан 42-летний мужчина

21 августа 2026, 11:11
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Фото: Национальная полиция
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В Чернигове полицейские разоблачили 42-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном распространении особо опасного психотропного вещества PVP

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, клиенты обращались к нему с заказами и получали "товар" прямо из рук в руки.

В ходе досудебного расследования и оперативно-розыскных мер полицейские трижды задокументировали факты сбыта психотропных веществ.

После этого правоохранители при силовой поддержке спецназовцев задержали мужчину и провели санкционированный обыск в его квартире. Там изъяли доказательства, которые, по данным следствия, могут свидетельствовать о его причастности к незаконной деятельности.

Изъятые предметы и вещества были направлены на экспертные исследования.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая выращивала коноплю и сбывала каннабис. В ее состав входили трое жителей области от 42 до 71 года.

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Чернигов наркотики наркобизнес подозреваемый полиция PVP
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