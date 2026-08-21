В Чернигове перекрыли канал сбыта PVP: задержан 42-летний мужчина

Фото: Национальная полиция

В Чернигове полицейские разоблачили 42-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном распространении особо опасного психотропного вещества PVP

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, клиенты обращались к нему с заказами и получали "товар" прямо из рук в руки.

В ходе досудебного расследования и оперативно-розыскных мер полицейские трижды задокументировали факты сбыта психотропных веществ.

После этого правоохранители при силовой поддержке спецназовцев задержали мужчину и провели санкционированный обыск в его квартире. Там изъяли доказательства, которые, по данным следствия, могут свидетельствовать о его причастности к незаконной деятельности.

Изъятые предметы и вещества были направлены на экспертные исследования.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая выращивала коноплю и сбывала каннабис. В ее состав входили трое жителей области от 42 до 71 года.