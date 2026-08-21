В Ровенской области столкнулись два грузовика: на дорогу рассыпался груз
Утром 21 августа на автодороге М-06 Киев – Чоп вблизи Корца в Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков
Об этом сообщила Патрульная полиция Ровенской области, передает RegioNews.
По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.
Движение по трассе в направлении Ровно пока затруднено. На месте ДТП работают патрульные полицейские.
Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрута и быть внимательными на дороге.
Напомним, ранее в Ровенской области 16-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали.
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