В Ровенской области столкнулись два грузовика: на дорогу рассыпался груз

Фото: Патрульная полиция Ровенской области

Утром 21 августа на автодороге М-06 Киев – Чоп вблизи Корца в Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков

Об этом сообщила Патрульная полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Движение по трассе в направлении Ровно пока затруднено. На месте ДТП работают патрульные полицейские.

Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрута и быть внимательными на дороге.

Напомним, ранее в Ровенской области 16-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали.