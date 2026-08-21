Фото: полиция

ДТП произошло в Сумах в четверг, 20 августа, на перекрестке улиц Вячеслава Чорновила и Засумской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Volkswagen при повороте налево не пропустил встречный Changan – оба автомобиля завершали маневр на запрещенный сигнал светофора.

В результате столкновения пострадали шесть человек: водители и пассажиры обоих авто. После оказания медицинской помощи всех участников аварии отпустили домой.

Автомобили изъяли и поместили на площадку временного содержания.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 августа около 22:30 на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге: погибли водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.