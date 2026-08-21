Заставу у 150 млн грн можуть конфіскувати: Галущенко ризикує повернутися до СІЗО, – УП

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Ексміністр юстиції Герман Галущенко може найближчим часом знову опинитися під вартою через можливе злочинне походження коштів, внесених за нього як заставу

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

Йдеться про 150 млн грн застави, яку за Галущенка внесли наприкінці червня.

За даними НАБУ, слідство викрило схему, в межах якої 150 млн грн готівки, отриманих злочинним шляхом, могли легалізувати через низку рахунків підконтрольних компаній для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

"Українська правда" зазначає, що якщо злочинне походження коштів застави буде доведено, 150 млн грн можуть конфіскувати на користь держави.

У такому разі Галущенко ризикує знову повернутися до СІЗО, а питання внесення нової застави постане повторно.

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації. У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

20 серпня Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі "Форест Гамп".