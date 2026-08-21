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21 августа 2026, 11:49

Санкции против Иванющенко и российского ВПК: Зеленский подписал новые указы

21 августа 2026, 11:49
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против ряда физических и юридических лиц. Среди подсанкционных – бывший народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко

Об этом идет речь в указах, обнародованных на сайте главы государства, передает RegioNews.

Как отметили в ОП, новые санкционные пакеты направлены, в частности, против российского военно-промышленного комплекса, коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины и бывших украинских деятелей, по его словам, сохраняющих связи с Россией.

Отдельными санкционными решениями ограничения применили против 28 граждан России, 36 российских и одной китайской компании.

В список попали предприятия, которые, по данным ОП, входят в цепи поставок России высокоточного промышленного оборудования, электроники, компонентов и сырья в обход санкций. Также санкции касаются компаний, производящих и ремонтирующих военную и специальную технику, разрабатывающих дроны, специальное оборудование и программное обеспечение для российских силовых структур.

Еще одним решением санкции были введены против пяти предприятий группы "Русал" и девяти граждан РФ, связанных с этими компаниями. Речь идет об импортерах глинозема и производителях алюминия, который используется для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, под санкции оказались 45 физических и восемь юридических лиц. Среди них – российские чиновники, оправдывающие и пропагандирующие вооруженную агрессию России против Украины.

Напомним, Иванющенко подозревают в отмывании имущества, добытого преступным путем, в рамках расследования по махинациям с девятью земельными участками на территории рынка "Столичный".

По версии следствия, пять привлеченных лиц незаконно захватили и "узаконили" 18 гектаров государственной земли, рыночная стоимость которых превышает 160 миллионов гривен.

18 сентября 2025 года Иванющенко был объявлен в розыск.

13 марта 2026 года в рамках журналистского расследования "Схемы" стало известно, что Иванющенко регулярно летал в Россию вместе с Рубеном Татуляном, известным как "спонсор" российского криминального мира. Отмечается, что бывший народный депутат Украины получил российское гражданство в 2004 году.

В июне 2026 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей для экснардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко. Благодаря этому может начаться процедура экстрадиции соратника президента-беглеца Януковича.

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