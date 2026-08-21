Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Тернопольщины за рулем Volkswagen съехал на обочину, где автомобиль перевернулся.

В результате аварии травмы получили 30-летний водитель и его 30-летний пассажир. Обоих мужчин из госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 21 августа в Ровенской области столкнулись два грузовика – на дорогу рассыпался груз. В результате аварии никто не пострадал.