Несколько тезисов относительно отставки Михаила Федорова и его выступления с обращением к украинцам

Несколько тезисов относительно отставки Михаила Федорова и его выступления с обращением к украинцам

Фото: скриншот по видеообращению Федорова

1. Увольнение Федорова было симптомом глубокого управленческого кризиса, в котором находится Украина на протяжении лет. Несложно понять, кто ответственен за этот кризис. В условиях, когда парламентское монобольшинство существует только на бумаге, члены правительства назначаются по гороскопу, а огромные сектора экономики отдаются в управление "Карлсону" или "Че Геваре", ситуация, в которой для увольнения министра обороны приходится отправлять в отставку целый Кабинет Министров Украины, уже не вызывает удивления.

2. Увольнение Федорова не имело какой-то одной причины. Он сам каждый раз объясняет эти причины по-разному: из-за конфликта с Сырским, из-за оборонных закупок, из-за противодействия "системы" и т. д. То есть на самом деле причин было несколько, и сводить всё к распилу оборонного бюджета, скорее всего, будет неправильным. Например, вполне можно предположить, что одной из причин были споры между Федоровым и военными относительно видения ведения войны и неспособность или нежелание Зеленского их примирить.

3. Главное достижение Картонного майдана не в конкретных лозунгах о Федорове, а в готовности украинцев публично требовать диалога с властью. Именно это и является главным предохранителем, что власть не сможет просто так подписать капитулянтские соглашения с Россией и спустить их вниз к исполнению. Наличие в Украине гражданского общества и способность даже в условиях большой войны влиять на управленческие решения через уличный протест являются важным элементом демократии и одной из ключевых гарантий безопасности украинского общества от узурпации власти.

4. Об адекватности тезиса о выборах уже всё сказано. Британская The Times даже вынесла в заголовок: "Призыв бывшего министра к выборам – это именно то, чего хочет Путин".

Выборы – это способ граждан отправить во власть своих кандидатов, которые на протяжении следующих нескольких лет будут представлять их интересы. Очевидно, что не все политики, избранные в 2019 году, адекватно представляют интересы избирателей в 2026 году. Достаточно вспомнить, что второе место на выборах в действующую Верховную Раду занял блок Медведчука.

Поскольку проведение выборов во время войны является прямым самоубийством всего государства, президент должен был бы иным способом учитывать общественные запросы на обновление власти. Для начала хотя бы отказаться от назначения на ключевые должности только друзей и начать восстанавливать государственные институты, которые помогли бы преодолеть управленческий кризис и восстановить авторитет власти в обществе. Вернуть субъектность парламенту, правительству и прекратить давление силовиков на бизнес и политических оппонентов.

Потому что проблема сегодня уже не только в том, чем в дальнейшем будет заниматься Федоров, кто будет следующим министром обороны или сколько людей выйдет на Майдан. Проблема в том, найдёт ли власть силы преодолеть управленческий кризис или постепенно превратится в государство, где всё решает воля одного человека. Война не отменяет демократию. Напротив – именно война показывает, насколько прочно она в нас встроена и насколько большой ценностью она для нас является.