18:55  20 августа
Стал капелланом российских военных: на Закарпатье разоблачили бывшего священника
20:37  20 августа
Второй пожар в районе: в Киеве из-за обломков БПЛА горит нежилая застройка, есть раненый
19:58  20 августа
Мусорная свалка вместо поля: на Киевщине владелец участков нанес экологии ущерб на 15 млн грн
UA | RU
UA | RU
20 августа 2026, 23:55

Мобилизовали только в июне: известный украинский музыкант погиб на фронте

20 августа 2026, 23:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Стало известно о гибели участника группы "Квиткис" Виталия Капранова. Он служил в составе "Азова"

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Виталий Капранов был мобилизован в армию в июне. Он служил в составе 1-го корпуса Нацгвардии "Азов". К сожалению, стало известно о гибели артиста. Обстоятельства его смерти не разглашают.

"Виталик погиб… Трудно это писать и невозможно осознать. Очень болезненная и неописуемая потеря для всех нас. Кто знает Виталика — подтвердит, что это самый светлый, самый положительный, самый искренний человек, полный креативности, интересных идей и жажды ко всему что только можно. Мы никогда не сможем сказать о нем в прошлом, но и не сможем больше с ним поиграть музыку, поснимать клипы, оторваться на концертах, встретиться выпить и поговорить, - говорят в группе "Квиткис".

Напомним, ранее на фронте погиб известный украинский актер. Его жена рассказала, что его мобилизовали прямо у дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Жене известного музыканта диагностировали рак: артист просит о помощи
19 августа 2026, 01:55
"Было страшно": модель Виктория Маремуха показала, что ее спасло от ДТП
19 августа 2026, 01:35
Певица Оля Полякова подает в суд на Янину Соколову
19 августа 2026, 00:55
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Юмористка Настя Ткаченко попала в ДТП
21 августа 2026, 00:35
Цены АЗС штормит: как изменились ценники на бензин
20 августа 2026, 23:40
Масштабное обесточивание: в Сумах из-за аварии остановились троллейбусы и исчезла вода
20 августа 2026, 22:45
Изнасиловал и ограбил 17-летнюю: в Кировоградской области суд отклонил апелляцию педофила-рецидивиста
20 августа 2026, 22:25
На Закарпатье руководителя ТЦК отстранили из-за пьянства
20 августа 2026, 21:55
Российские войска атаковали Херсонщину: 17 человек ранены в результате вражеских ударов
20 августа 2026, 21:48
В Полтавской области подросток на мотоцикле влетел в ЗАЗ
20 августа 2026, 21:40
Житель Донецкой области "сливал" россиянам украинскую ПВО
20 августа 2026, 21:20
Зарабатывала на справках и снимала с "Оберега": дело председателя ВЛК направлено в суд
20 августа 2026, 21:06
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Владимир Фесенко
Все блоги »