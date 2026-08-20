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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Виталий Капранов был мобилизован в армию в июне. Он служил в составе 1-го корпуса Нацгвардии "Азов". К сожалению, стало известно о гибели артиста. Обстоятельства его смерти не разглашают.

"Виталик погиб… Трудно это писать и невозможно осознать. Очень болезненная и неописуемая потеря для всех нас. Кто знает Виталика — подтвердит, что это самый светлый, самый положительный, самый искренний человек, полный креативности, интересных идей и жажды ко всему что только можно. Мы никогда не сможем сказать о нем в прошлом, но и не сможем больше с ним поиграть музыку, поснимать клипы, оторваться на концертах, встретиться выпить и поговорить, - говорят в группе "Квиткис".

Напомним, ранее на фронте погиб известный украинский актер. Его жена рассказала, что его мобилизовали прямо у дома.