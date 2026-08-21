Юмористка Настя Ткаченко попала в ДТП

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Насти Ткаченко, с ней после ДТП все хорошо. Даже автомобиль остался целым и невредимым. Хотя артистка признается, что очень испугалась. Детали об аварии она не рассказала, однако поблагодарила всех, кто ее поддержал.

"Эта история не об аварии. Она о моих людях. О тех, кто сразу примчался ко мне - с ужином, цветами и объятиями. Кто писал, звонил и по несколько раз переспрашивал, точно ли я в порядке. В такие моменты особенно остро понимаешь, какое это счастье иметь рядом людей, которым не безразлично. Я так сильно люблю вас. Спасибо, что вы у меня есть", - говорит юморист.

Напомним, ранее блогерша Симбочка за границей попала в ДПТ. По ее словам, ей повезло, потому что она могла получить более серьезные травмы.