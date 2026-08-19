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19 серпня 2026, 12:13

Рада не підтримала виклик заступниці керівника ОП Ірини Мудрої до парламенту

19 серпня 2026, 12:13
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Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада не підтримала пропозицію народного депутата Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність") викликати на засідання парламенту в четвер заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру

Про це він сам написав у телеграм-каналі нардеп, передає RegioNews.

Відповідну пропозицію під час пленарного засідання у середу підтримав лише 31 народний депутат.

"Хочемо зрозуміти, чому ОП перетворилось на ОПГ! "За" тільки 31 нардеп. Не хочуть слухати пояснення. Ясно", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації. У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

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