На Харьковщине за сутки погибли 10 человек, среди 23 пострадавших – ребенок

Фото: Харьковская ОВА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Больше всего людей находятся в поселке Печенеги Чугуевского района. Там погибли 10 человек, еще 18 получили ранения. Также в населенном пункте повреждены 10 частных домов, пять магазинов, здание почты и 15 автомобилей.

В Слатино Дергачевской общины ранения получили мужчины в возрасте 44 и 47 лет. В Балаклее пострадал 38-летний мужчина, а 31-летняя женщина и 9-летний мальчик получили острую реакцию на стресс.

За сутки российские войска применили по Харьковщине разные виды вооружения: 4 ракеты, 5 управляемых авиабомб, 2 БпЛА типа "Герань-2", 5 "Молний", 4 FPV-дроны и 40 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

В частности, в Богодуховском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль, АЗС и электросети. В Купянском районе поврежден микроавтобус.

В Изюмском районе зафиксированы повреждения складских зданий, автомобилей, железнодорожной инфраструктуры, электросетей и частного дома. В Харьковском районе поврежден автомобиль.

В Лозовском районе повреждены два автомобиля и складское здание. Кроме того, в Чугуевском районе , кроме Печенег, поврежден автомобиль в селе Рубежное.

Напомним, 18 августа около 08:40 российские военные нанесли удар по поселку Печенеги Чугуевского района. В результате атаки погибли 10 человек. Было известно, что еще 17 гражданских получили ранения разной степени тяжести.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на российский удар. В то же время, он призвал международных партнеров усиливать давление на Россию и поддерживать Украину.

18 и 19 августа объявили на днях траура по погибшим в результате российского ракетного удара по центральной части поселка.