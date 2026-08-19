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19 августа 2026, 08:36

Реактивный дрон РФ впервые долетел до Ровенщины: ПВО сбила враждебную цель

19 августа 2026, 08:36
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Вечером 18 августа российские войска атаковали Ровенскую область. По данным мониторинговых ресурсов, в регион впервые мог добраться российский реактивный беспилотник, который, вероятно, летел из оккупированного Крыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.

Вражеский реактивный дрон преодолел около 900 километров по территории Украины.

Во время атаки Воздушные силы ВСУ фиксировали реактивные беспилотники, в частности над Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областями. Вечером военные также сообщали о движении реактивного БПЛА через Тернопольскую область в направлении Дубна.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что на юге области работали силы противовоздушной обороны.

"Имеем ущерб враждебной цели. Люди в результате атаки не пострадали", - отметили в ОВА.

Последствия падения обломков и тип сбитой цели уточняются.

Российский реактивный дрон впервые долетел до Ровенщины. Фото: t.me/Tsaplienko

Напомним, по данным СМИ, Россия построила и расширила не менее 10 военных баз вдоль границ с Украиной и Беларусью. Они могут использоваться для массированного запуска новейших реактивных беспилотников, чтобы истощать и прорывать украинскую противовоздушную оборону.

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