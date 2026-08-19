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19 августа 2026, 09:20

В парламенте продолжаются консультации по кандидатам Хмары и Сибиги на должности министров

19 августа 2026, 09:20
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Верховной Раде в среду, 19 августа, продолжились встречи народных депутатов с кандидатами на должности министра обороны Евгением Хмарой и министра иностранных дел Андреем Сибигой

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прессслужбу аппарата парламента, передает RegioNews.

Накануне диалог с кандидатами длился более пяти часов. Во время встреч обсуждали задачи и вызовы, стоящие перед Украиной, а также видение претендентов по ключевым приоритетам работы на должностях.

В парламенте отметили, что от работы глав Министерства обороны и Министерства иностранных дел в значительной степени зависят обороноспособность Украины, ее позиции на международной арене и достижение стратегических целей.

Также народные депутаты отметили важность постоянного диалога между правительством и парламентом, согласование приоритетов и скоординированной работы над решениями и законодательными инициативами для усиления обороноспособности государства.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Хмары министром обороны, а Сибиги – министром иностранных дел.

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