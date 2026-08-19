Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Микроавтобус Renault, в салоне которого находились восемь пассажиров, двигался в направлении Харькова и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем "ГАЗ".

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили пять человек: 54-летний мужчина и четыре женщины в возрасте от 34 до 52 лет. Всех госпитализировали в харьковскую больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии. Открыто уголовное производство.

Напомним, 17 августа около 22:30 на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге: погибли водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.