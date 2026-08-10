НАБУ фиксирует слежку за своими работниками – Кривонос

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Об этом, как сообщает "Укринформ", во время отчета за первое полугодие 2026 года сообщил директор бюро Семен Кривонос, передает RegioNews.

По его словам, у НАБУ нет конфликта с правоохранительными органами, парламентом или Офисом Президента. В то же время, бюро фиксирует незаконные, по его мнению, действия в отношении своих работников и сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Если мы идентифицировали, например, слежку за нашим работником, выполнявшим определенные задачи, связанные с деятельностью Национального антикоррупционного бюро, то мы, безусловно, не публикуем этот факт. Но этот факт был. И он был недавно, буквально две недели назад", – сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что расследование возможной противоправной деятельности работников НАБУ само по себе не является проблемой, если оно проводится в соответствии с законом. Однако, по его словам, прослушивание и слежка могут использоваться для получения информации о встречах детективов, их расследованиях и запланированных следственных действиях.

Кривонос также заявил, что за работниками НАБУ "постоянно мониторятся" разные реестры, в том числе Реестр судебных решений, система "Безопасный город", а также перемещение служебных автомобилей и детективов.

Руководитель САП Александр Клименко сообщил, что антикоррупционные органы направили правоохранителям запрос о слежке за их работниками. По его словам, ответ на него пока не получили.

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