НАБУ фиксирует слежку за своими работниками – Кривонос
Национальное антикоррупционное бюро зафиксировало, как Служба безопасности следила за одним из работников НАБУ
Об этом, как сообщает "Укринформ", во время отчета за первое полугодие 2026 года сообщил директор бюро Семен Кривонос, передает RegioNews.
По его словам, у НАБУ нет конфликта с правоохранительными органами, парламентом или Офисом Президента. В то же время, бюро фиксирует незаконные, по его мнению, действия в отношении своих работников и сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Если мы идентифицировали, например, слежку за нашим работником, выполнявшим определенные задачи, связанные с деятельностью Национального антикоррупционного бюро, то мы, безусловно, не публикуем этот факт. Но этот факт был. И он был недавно, буквально две недели назад", – сказал Кривонос.
Он подчеркнул, что расследование возможной противоправной деятельности работников НАБУ само по себе не является проблемой, если оно проводится в соответствии с законом. Однако, по его словам, прослушивание и слежка могут использоваться для получения информации о встречах детективов, их расследованиях и запланированных следственных действиях.
Кривонос также заявил, что за работниками НАБУ "постоянно мониторятся" разные реестры, в том числе Реестр судебных решений, система "Безопасный город", а также перемещение служебных автомобилей и детективов.
Руководитель САП Александр Клименко сообщил, что антикоррупционные органы направили правоохранителям запрос о слежке за их работниками. По его словам, ответ на него пока не получили.
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