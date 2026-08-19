"Было страшно": модель Виктория Маремуха показала, что ее спасло от ДТП

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Украинская модель Виктория Маремуха чуть не попала в аварию. Она показала, в какую именно ситуацию попала

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Модель рассказала, что возвращалась с отцом домой. Прямо на ее глазах произошло ДТП. На фото модели можно увидеть мокрую трассу и два поврежденных автомобиля. По словам Виктории, это произошло буквально за минуту до того, как она доехала до этого участка. Она призналась, что было страшно.

Вместе с отцом она побежала к участникам ДТП. К счастью, никто не пострадал. Виктория напомнила поклонникам о правилах безопасности на дороге, и необходимость быть внимательными - особенно когда дождит.

Справка . Виктория Маремуха – украинская модель, блоггерша, актриса и телеведущая. Финалистка второго сезона "Супермодель по-украински". Она принимала участие в шоу "Инстазолушка". Впоследствии она одержала там победу, после чего стала ведущей на шоу "Утро с Украиной".