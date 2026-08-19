Жене известного музыканта диагностировали рак: артист просит о помощи

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Музыкант рассказал, что у его супруги Юлии диагностировали рак молочной железы. В настоящее время семья начала сложный курс таргетной химиотерапии. Однако, говорит Дмитрий Муравицкий, собственных ресурсов для лечения недостаточно. Поэтому он просит поклонников о помощи.

"К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии установлен онкологический диагноз. Мы уже начали химию таргетной терапии, которая продлится в течение года. Но, к сожалению, наших финансовых ресурсов не хватает, поэтому обращаюсь к вам с просьбой помочь. Будем благодарны за помощь", - говорит артист.

Напомним, ранее в Украине скончалась легендарная актриса. Многим зрителям она известна по роли в сериале "Поймать Кайдаша".