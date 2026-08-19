Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 августа РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", 65 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 56 российских беспилотников, а также два баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 19 августа российские войска более 10 раз атаковали два района Днепропетровской области. Вспыхнул магазин, повреждены админздание и дом.