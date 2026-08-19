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Вечером 18 августа в Кременчугском районе Полтавской области было зафиксировано падение обломков российского беспилотника

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

В результате падения дрона на открытой территории вспыхнула сухая растительность. Огонь охватил площадь в 3 гектара. По данным ГСЧС, по состоянию на утро пожар полностью ликвидирован.

Информации о травмированных или погибших нет.

Напомним, в ночь на 19 августа российские войска более 10 раз атаковали два района Днепропетровской области. Вспыхнул магазин, повреждены админздание и дом.