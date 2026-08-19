Фото: полиция

Смертельная авария произошла 19 августа около 8:50 в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, водитель авто Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми.

В результате ДТП есть погибшие и травмированные.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные и медики.

Количество потерпевших, а также все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, участниками ДТП в центре Киева, где один из автомобилей влетел на летнюю площадку ресторана напротив Дворца "Украина", стали бывший "смотрящий" по Лукьяновскому СИЗО Кирилл Островский и директор департамента развития футбола Украинской ассоциации футбола Богдан Городнюк.