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19 августа 2026, 09:27

Смертельное ДТП в Киеве: легковушка на полной скорости врезалась в маршрутку и остановку с людьми

19 августа 2026, 09:27
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Фото: полиция
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Смертельная авария произошла 19 августа около 8:50 в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, водитель авто Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми.

В результате ДТП есть погибшие и травмированные.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные и медики.

Количество потерпевших, а также все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, участниками ДТП в центре Киева, где один из автомобилей влетел на летнюю площадку ресторана напротив Дворца "Украина", стали бывший "смотрящий" по Лукьяновскому СИЗО Кирилл Островский и директор департамента развития футбола Украинской ассоциации футбола Богдан Городнюк.

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Киев ДТП погибшие происшествия авария пострадавшие остановка маршрутка
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