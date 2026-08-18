Фото: из открытых источников

На утро 18 августа президент Владимир Зеленский еще не внес в Верховную Раду представления о назначении новых министра обороны и главы Министерства иностранных дел

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк , передает RegioNews .

По его словам, по итогам Согласительного совета соответствующих представлений от президента до сих пор нет и появятся ли они на этой неделе – неизвестно.

Нардеп отметил, что в случае поступления документов, Рада планирует рассмотреть их в быстром режиме.

Отметим, что сегодня парламент возобновляет свою работу после перерыва.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Фёдорова. Участники протестуют против его отставки.

Впоследствии Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Облаку исполняет обязанности министра обороны.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого.

Федоров отказался от должностей, которые предлагал ему Зеленский. По его словам, только в должности главы Минобороны он сможет завершить реформу, борьбу с коррупцией и трансформацию армии.