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По состоянию на утро 18 августа в результате боевых действий и вражеских обстрелов энергообъектов часть потребителей в шести областях временно остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях.

Везде, где это позволяет ситуация безопасности, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

Применение ограничений 18 августа не прогнозируется. Отмечается, что активное энергопотребление следует перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00. Граждан просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 17:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 18 августа РФ атаковала Украину 147 ударными БпЛА разного типа. Зафиксировано попадание вражеских дронов на 19 локациях.