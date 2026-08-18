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18 августа 2026, 09:41

Россияне ударили по Харьковщине ракетами, КАБами и дронами: семь пострадавших

18 августа 2026, 09:41
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 11 населенных пунктов области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали семь человек, среди них 9-летний мальчик.

В Изюме ранения получили 18-летний мужчина и 9-летний мальчик. Еще четыре человека – женщины 54 и 77 лет и мужчины 71 и 57 лет – получили острую реакцию на стресс.

В Золочеве ранен 28-летний мужчина. Также медики оказали помощь 15-летнему парню, который получил ранения 14 августа в селе Веселое Лозовское общество.

Российские войска атаковали Индустриальный район Харькова беспилотниками.

В целом по области враг применил 1 ракету, 2 КАБ, 1 РСЗО, 3 БпЛА типа "Молния" и 77 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура.

В Харькове повреждена АЗС. В Богодуховском районе повреждено складское здание в Коломаке и автомобиль в Золочеве.

В Изюмском районе повреждены частные дома, хозяйственное сооружение, автомобили и электросети. В частности, в Изюме повреждены пять частных домов.

В Лозовском районе повреждено учебное заведение в Златополе и АЗС в Близнецах. В Чугуевском районе поврежден частный дом в Бугаевке.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 57 ударов по 17 населенным пунктам Сумской области. Для обстрелов враг применял управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и ударные дроны разных типов.

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Харьковская область война российская армия пострадавшие КАБ ракеты
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