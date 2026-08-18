Во Львове в квартире взорвалась батарея для зарядки авто: есть пострадавший
Во Львове утром 18 августа в квартире на улице Генерала Тарнавского произошел взрыв батареи, предназначенной для зарядки автомобиля
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате происшествия владелец жилья получил термические ожоги и был госпитализирован.
Сообщение о задымлении в квартире и взрыве спасатели получили в 04:40. Как выяснилось, аккумулятор взорвался в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Дальнейшего горения не возникло.
Взрыв повредил два окна в квартире и одно окно в подъезде.
На месте работали спасатели, медики, полицейские и работники газовой службы.
Напомним, ночью 15 августа во Львове произошел пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома по улице Варшавской. Выяснилось, что загорелась аккумуляторная батарея и вещи домашнего обихода.