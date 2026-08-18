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Станом на ранок 18 серпня президент Володимир Зеленський ще не вніс до Верховної Ради подання про призначення нових міністра оборони та голови Міністерства закордонних справ

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, за підсумками Погоджувальної ради відповідних подань від президента досі немає і чи з'являться вони цього тижня – наразі невідомо.

Нардеп зауважив, що в разі надходження документів Рада планує розглянути їх у швидкому режимі.

Зазначимо, що сьогодні парламент відновлює свою роботу після перерви.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

З 16 липня у різних містах України проходять акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестують проти його відставки.

Згодом Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

Ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого ЗСУ, а також призначення Михайла Драпатого.

Федоров відмовився від посад, які пропонував йому Зеленський. За його словами, лише на посаді очільника Міноборони він зможе завершити реформу, боротьбу з корупцією та трансформацію армії.