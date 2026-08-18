Фото: ОВА

В ночь на 18 августа российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Каменском вражеские удары повредили предприятия, возникли пожары.

В Зеленодольской громаде Криворожского района повреждена инфраструктура, а в Украинской громаде Синельниковского района побит частный дом.

На Никопольщине под обстрелами находились Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады. Там вспыхнули пожары в пятиэтажке и на предприятии, повреждена инфраструктура и грузовик. Ранения получила 19-летняя девушка, она будет лечиться амбулаторно.

Спасательные и аварийные службы работают над ликвидацией последствий атак.

Напомним, вечером и в ночь на 18 августа враг совершил атаки на Запорожье. Повреждены частные и многоэтажные дома, погибли два человека.