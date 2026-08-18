Иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 18 августа, российские войска нанесли ракетный удар по поселку Печенеги Чугуевского района

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 10 человек. Еще восемь гражданских получили ранения разной степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь.

Из-за вражеского удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта и магазин, а также минимум семь автомобилей.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара.

Напомним, в Изюме на Харьковщине в результате ночной вражеской атаки пострадали пять человек. Среди них – 9-летний мальчик.