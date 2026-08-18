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Во вторник, 18 августа, около 6:30 в Корабельном районе Херсона на мине подорвался местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

В результате детонации мины 71-летний мужчина получил взрывную травму и множественные обломочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу.

Медики оказывают мужчине необходимую помощь и проводят дообследование.

Напомним, 7 августа в селе Коблево Николаевской области в акватории Черного моря сдетонировал боеприпас. В результате взрыва погиб мужчина, две женщины получили ранения.