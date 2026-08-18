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18 августа 2026, 09:11

Вражеские дроны атаковали Киевщину: в Броварском районе повреждены склады и офис

18 августа 2026, 09:11
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Фото: соцсети
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Враг не прекращает атаки на Киевскую область. Под ударами российских беспилотников оказалась гражданская инфраструктура региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.

По состоянию на 07:30 в Броварском районе в результате попаданий и падения обломков повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом. По публикациям в соцсетях, из-за атаки возник пожар.

Информации о пострадавших или погибших нет.

На местах работают соответствующие службы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, вечером и в ночь на 18 августа враг совершил атаки на Запорожье. Повреждены частные и многоэтажные дома, погибли два человека.

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