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Враг не прекращает атаки на Киевскую область. Под ударами российских беспилотников оказалась гражданская инфраструктура региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.

По состоянию на 07:30 в Броварском районе в результате попаданий и падения обломков повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом. По публикациям в соцсетях, из-за атаки возник пожар.

Информации о пострадавших или погибших нет.

На местах работают соответствующие службы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, вечером и в ночь на 18 августа враг совершил атаки на Запорожье. Повреждены частные и многоэтажные дома, погибли два человека.