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18 августа 2026, 09:12

ДТП в центре Киева: среди участников бывший "смотрящий" по Лукьяновскому СИЗО – СМИ

18 августа 2026, 09:12
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Фото: Национальная полиция
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Участниками ДТП в центре Киева, где один из автомобилей влетел на летнюю площадку ресторана напротив Дворца "Украина", стали бывший "смотрящий" по Лукьяновскому СИЗО Кирилл Островский и директор департамента развития футбола Украинской ассоциации футбола Богдан Городнюк

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает RegioNews.

По словам собеседников, степень вины каждого из участников аварии будет определять следствие.

По предварительным данным, на месте ДТП драгер показал, что Островский был трезв. Городнюк получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

По информации Hromadske, Островский находился за рулем BMW X7.

Как известно, авария произошла 17 августа около 11:30 на улице Большой Васильковской. Два автомобиля BMW столкнулись, после чего один из них вылетел на территорию летней террасы ресторана и опрокинулся.

По данным полиции Киева, 36-летний водитель BMW X3, выезжая со второстепенной дороги на Большую Васильковскую, не предпочел в движении и столкнулся с BMW X7, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

Посетители ресторана и прохожие в результате аварии не пострадали.

Островский ранее был фигурантом резонансного ДТП 2018 года на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 10-летняя девочка. В 2022 году Печерский районный суд Киева приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.

Зеленский отреагировал на ДТП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на резонансные ДТП в Киеве и заявил о необходимости усилить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения.

По его словам, он обсудил ситуацию с секретарем СНБО Игорем Клименко. Президент заявил, что необходимы не косметические изменения в правилах и ответственности, а действенные шаги для защиты жизни людей.

Зеленский также сообщил, что вопрос безопасности на дорогах должен быть проработан с привлечением парламентариев, общественных организаций и государственных институций.

Напомним, на днях черновицкий бизнесмен Илья Павлюк, которого журналисты называли "теневым куратором" группы народных депутатов от "Слуги народа", попал в ДТП в Винницкой области и покинул место аварии. Впоследствии правоохранители его обнаружили.

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